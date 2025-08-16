Sábado – Pense por si

16 de agosto de 2025 às 15:10

Trump estende tapete vermelho a Putin, mas reunião acaba sem qualquer acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia

Presidente Donald Trump não conseguiu chegar a um acordo com Vladimir Putin na sexta-feira para terminar com o conflito a leste.

