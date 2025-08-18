Sábado – Pense por si

Mundo

Líderes da UE reúnem-se na terça-feira para analisar encontro entre Trump e Zelensky

Lusa 16:53
As mais lidas

Os presidentes norte-americano e ucraniano vão reunir-se esta segunda-feira na Casa Branca.

Os líderes dos países da União Europeia (UE) vão reunir-se na terça-feira por videoconferência para discutir os resultados da entre os governantes norte-americano e ucraniano, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, anunciou o presidente do Conselho Europeu.

“Organizei uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para amanhã [terça-feira], às 13h00 locais [12h00 em Lisboa], para informá-los sobre a reunião de hoje em Washington sobre a Ucrânia”, escreveu António Costa nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que a UE, em conjunto com os Estados Unidos da América (EUA), vai “continuar a trabalhar para uma paz duradoura” na Ucrânia, considerando que “é vital” para os interesses securitários do continente europeu.

Zelensky vai estar acompanhado em Washington pelos presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também estão na capital federal norte-americana.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Governo União Europeia Donald Trump Conselho Europeu Estados Unidos Washington D.C. Ucrânia Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Líderes da UE reúnem-se na terça-feira para analisar encontro entre Trump e Zelensky