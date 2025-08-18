Líderes da UE reúnem-se na terça-feira para analisar encontro entre Trump e Zelensky

Os presidentes norte-americano e ucraniano vão reunir-se esta segunda-feira na Casa Branca.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Os líderes dos países da União Europeia (UE) vão reunir-se na terça-feira por videoconferência para discutir os resultados da reunião desta segunda-feira entre os governantes norte-americano e ucraniano, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, anunciou o presidente do Conselho Europeu.

“Organizei uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para amanhã [terça-feira], às 13h00 locais [12h00 em Lisboa], para informá-los sobre a reunião de hoje em Washington sobre a Ucrânia”, escreveu António Costa nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que a UE, em conjunto com os Estados Unidos da América (EUA), vai “continuar a trabalhar para uma paz duradoura” na Ucrânia, considerando que “é vital” para os interesses securitários do continente europeu.

Zelensky vai estar acompanhado em Washington pelos presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também estão na capital federal norte-americana.