16 de agosto de 2025 às 10:18

"Vai parar de matar civis?" a pergunta e a reação de Putin que promete dar que falar

Donald Trump e Vladimir Putin encontram-se esta sexta-feira no Alasca, para uma reunião que foi antecedida de um momento breve com a imprensa onde muitos jornalistas questionaram o presidente russo.

