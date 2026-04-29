Trump partilha foto armado e volta a avisar o Irão que já não é "o senhor simpático"

Presidente dos Estados continua a recorrer à Inteligência Artificial para 'animar' os seus posts na rede Truth Social.

Donald Trump voltou a recorrer à Inteligência Artificial, agora para partilhar uma foto sua num cenário de guerra e com uma nova mensagem para o Irão.



Donald Trump Donald Trump/Truth Social

Na rede social 'Truth Social', o presidente dos Estados Unidos publicou uma fotografia em que aparece de óculos escuros, armado com uma espingarda e com a mensagem "acabou-se o senhor simpático". Exatamente as mesmas palavras que tinha escrito há pouco mais de uma semana, quando ameaçou destruir "todas as centrais elétricas e todas as pontes do Irão" se o país não aceitasse o acordo "muito justo e razoável" proposto pelos Estados Unidos.

"O Irão não se consegue organizar. Não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor tomarem juízo!", acrescentou Trump na publicação partilhada esta quarta-feira.

O post surge numa altura em que o Estreito de Ormuz continua bloqueado e o estado das negociações dos Estados Unidos com o Irão permanece incerto.

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