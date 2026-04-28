Trump afirma que o Irão quer que os Estados Unidos abram Ormuz o mais rápido possível

O Irão apresentou, na segunda-feira, uma nova proposta para um acordo de cessar-fogo focado na abertura do Estreito de Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos afirmou numa publicação na Truth Social que o Irão “acabou de informar” os norte-americanos de que está em “estado de colapso”.



Presidente Donald Trump Foto AP/Mark Schiefelbein

Trump referiu que o Irão quer que os Estados Unidos abram o Estreito de Ormuz “o mais rápido possível”, enquanto tentam “resolver” a sua “situação de liderança”, algo que o líder norte-americano acredita ser possível.

O Irão ainda não se ter prenunciado sobre o assunto, mas Trump reafirmou que os dois países estão em conversações. Ainda assim não avançou quem é que está a liderar estas conversações uma vez que o líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, está alegadamente ferido e os parlamentares encontram-se divididos sobre as negociações a respeito do programa nuclear iraniano.

O Irão apresentou, na segunda-feira, uma nova proposta para um acordo de cessar-fogo focado na abertura do Estreito de Ormuz e que deixa para mais tarde as discussões sobre armas nucleares, mísseis e sanções.