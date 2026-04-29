Ucrânia: Caças F-16 da Roménia ativados após aviso de passagem de drones

No passado fim de semana, a Roménia denunciou e condenou veementemente a violação do espaço aéreo por drones russos que transportavam explosivos.

Dois caças F-16 da Força Aérea Romena descolaram na última madrugada após a deteção de drones junto ao espaço aéreo do país, onde fragmentos de drones provocaram estragos pela primeira vez no fim de semana passado.



Caças F-16 Força Aérea

Em comunicado, o Ministério da Defesa romeno indicou que a ação foi tomada em resposta a uma nova série de ataques com drones, atribuídos às forças russas, contra alvos civis e infraestruturas no sul da Ucrânia.

O comunicado especificou que os radares terrestres rastrearam dois grupos de aparelhos aéreos não tripulados compostos por sete e oito drones, respetivamente, que atingiram a cidade de Ismail, na Ucrânia.

Os caças F-16 da Força Aérea Romena descolaram por volta da 1h10 (22h10 de terça-feira em Lisboa), da base aérea de Fetesti, no sudeste da Roménia, em direção à fronteira fluvial entre a Roménia e a Ucrânia, na zona onde o rio Danúbio desagua no Mar Negro.

Simultaneamente foi emitido um alerta para a população de Tulcea, no norte da Roménia.

Os pilotos dos aviões de combate romenos relataram múltiplas explosões na margem ucraniana do Danúbio, perto de Ismail, mas não detetaram sinais de radar no espaço aéreo romeno, tendo o alerta aéreo sido levantado uma hora e meia depois.

No passado fim de semana, a Roménia denunciou e condenou veementemente a violação do espaço aéreo por drones russos que transportavam explosivos.

Fragmentos dos explosivos danificaram um edifício anexo a uma casa e um poste de energia na cidade de Galati, mas não provocaram vítimas.

A Roménia, país membro da Aliança Atlântica e da União Europeia, que partilha uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia, sofreu várias violações do espaço aéreo desde o início da invasão russa da Ucrânia, mas até ao passado sábado não tinha sofrido qualquer dano direto no território nacional.

Durante a última noite, a Ucrânia foi atacada por um total de 123 drones russos, segundo a Força Aérea Ucraniana.