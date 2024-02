Trump vai 'encorajar' a Rússia a atacar membros da NATO

Donald Trump garantiu que pretendia "encorajar" a Rússia a atacar qualquer membro da NATO que tenha dívidas para com a aliança militar durante um comício realizado no sábado.







REUTERS/Jim Bourg/File Photo

No momento da adesão os membros da NATO comprometem-se a defender qualquer nação do bloco que seja atacada pelo que as declarações onde o candidato às eleições americanas afirma as nações agressoras devem "fazer o que quiserem" contra os membros com pagamentos atrasados não foram bem recebidas.Jens Stoltenberg, líder da aliança militar, afirmou que "qualquer sugestão de que os aliados não se defendem uns aos outros mina a nossa segurança" e coloca os militares dos países da NATO em risco. Stoltenber deixou ainda um aviso: "Espero que, independentemente de quem ganhe as eleições presidenciais, os EUA continuem a ser um aliado forte e empenhado na NATO".A Casa Branca também já reagiu à polémica considerando os comentários como "terríveis e desequilibrados" e defendendo que o ex-presidente estava a "encorajar invasões aos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos", o que "poe em risco a segurança nacional americana, a estabilidade global e a nossa economia interna".A Casa Branca defendeu ainda a posição de Joe Biden, que provavelmente vai disputar as eleições americanas com Donald Trump: "Em vez de apelar para a guerra e promover o caos, o presidente Biden continuará a apoiar a liderança norte-americana".No comício realizado na Carolina do Sul, Donald Trump relembrou uma situação abordada numa suposta reunião dos líderes dos países da NATO durante a qual um deles terá apresentado uma situação hipotética durante a qual não cumpria as suas obrigações financeiras para com a aliança e tinha sido atacado por Moscovo.A resposta de Donald Trump sobre os apoios prestados pelos Estados Unidos nessa situação foi: "Eu disse: ‘Não pagou? Você é delinquente? Não, eu não o protegeria e na realidade encorajaria a Rússia a fazer o que quisesse’".Já anteriormente Trump se tinha demonstrado crítico ao papel da NATO, considerando-a como um fardo financeiro excessivo para os Estados Unidos que só serve para garantir a segurança das outras nações.