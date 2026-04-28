Trump e Rei Carlos podem ser primos. “Sempre quis morar no Palácio de Buckingham”, refere o norte-americano

Segundo o tabloide britânico Carlos e Trump são primeiros em 15º graus devido a ligações com o nobre escocês John Stewart.

O presidente dos Estados Unidos e o rei britânico compartilham um parente em comum, ao pelo menos é isso que avança o Daily Mail esta terça-feira. Donald Trump parece ter gostado da notícia e referiu nas redes sociais que “sempre quis morar no Palácio de Buckingham”: “Falarei com o rei e a rainha sobre isso em alguns minutos”, escreveu ainda.



AP Photo/Alex Brandon

A informação relativa à árvore genealógica dos dois chefes de Estado foi tornada pública no mesmo dia em que Carlos e Camila chegaram aos Estados Unidos para uma visita oficial. A visita está programada para durar quatro dias e foi marcada devido às celebrações do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Segundo o tabloide britânico Carlos e Trump são primeiros em 15º graus devido a ligações com o nobre escocês John Stewart, 3º conde de Lennox, que viveu entre 1490 e 1526.

A linhagem de Stewart foi desenvolvida através da sua filha Helen Stewart e evolui através dos apelidos Gordon, Mackay, Munro e MacLeod, sedo este o apelido de solteira da mãe de Trump, Anne MacLeod Trump. Segundo a BBC Anne MacLeod imigrou para os Estados Unidos vinda de Lewis, na Escócia, em 1930 e seis anos depois casou-se com Frederick Trump, um empresário do ramo imobiliário filho de imigrantes alemães.