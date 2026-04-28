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28 de abril de 2026 às 17:26

Rei Carlos III recebido na Casa Branca para visita de Estado histórica

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a receber, esta terça-feira, o rei Carlos III de Inglaterra e a rainha Camila na Casa Branca. O monarca britânico está a cumprir uma visita de Estado de quatro dias aos EUA.

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