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27 de abril de 2026 às 14:38

Manifestantes colocam máscaras de Carlos III e Trump para criticar ida do monarca britânico a Washington

A coligação “Stop Trump” realizou, esta segunda-feira, um pequeno protesto em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, Reino Unido, para criticar a ida do monarca britânico aos EUA. Carlos III chega a Washington esta segunda-feira, para uma visita de quatro dias.

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