Trump e Moon Jae-in reúnem-se no final do mês em Nova Iorque

O presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, vão reunir-se no final deste mês em Nova Iorque, informou hoje o gabinete presidencial em Seul.

A data e a hora ainda estão a ser discutidas, mas o encontro irá coincidir com o debate de alto nível da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), a decorrer entre 24 e 30 de setembro, em Nova Iorque.

Os dois líderes reuniram-se pela última vez em 30 de junho, em Seul, de onde Trump seguiu para a fronteira entre as duas Coreias, para um breve encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Pyongyang estará representado no próximo debate da Assembleia-Geral da ONU por um membro do seu corpo diplomático, que falará na última sessão, de acordo com o programa provisório.

Ao contrário de outros anos, o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho, não estará presente na ocasião.

A Coreia do Norte realizou esta semana o décimo teste de armas, depois de um interregno de 17 meses.

O teste, supervisionado por Kim Jong-un, foi realizado horas depois Pyongyang anunciar que estava disposta a voltar às negociações com os EUA sobre o processo de desnuclearização, mas advertindo que os EUA têm de fazer novas propostas concretas que sejam aceitáveis.