Líder interina da Venezuela nomeia especialista em economia como vice-presidente

Trata-se da primeira mudança anunciada por Delcy Rodríguez desde que assumiu o cargo, após a captura de Nicolás Maduro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou na terça-feira um ex-diretor do banco central venezuelano como vice-presidente responsável pela economia, cargo que constitui uma prioridade para a administração.



Delcy Rodríguez assumiu presidência interina da Venezuela DR

Trata-se da primeira mudança anunciada por Delcy Rodríguez desde que assumiu o cargo, após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Além do cargo de vice-presidente, que a colocava em primeiro lugar na linha de sucessão, Rodriguez também era a principal chefe da economia, além de ministra dos Hidrocarbonetos.

Calixto Ortega Sanchez foi presidente do banco central da Venezuela entre 2018 e 2025 e, anteriormente, trabalhou na indústria petrolífera.

"Para o encerramento de 2026, esperamos consolidar os números de 2025 e continuamos a progredir", afirmou Rodriguez na televisão pública, citando a estimativa de crescimento de 6,5% da Comissão Económica para a América Latina (CEPAL) para 2025.

O cenário económico venezuelano é complexo, com uma desvalorização da moeda local de quase 500%, o que alimenta os receios de hiperinflação.

Os especialistas mostraram-se mais otimistas para 2026, com uma economista pragmática como Delcy Rodríguez à frente do Governo.

Vice-presidente desde 2018, Rodríguez contribuiu para tirar o país de uma profunda crise económica, flexibilizando o controlo cambial e permitindo a 'dolarização' da economia.

Delcy Rodríguez assume o poder sob o olhar inquisitivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que a responsável "pagaria mais caro do que Maduro" se não fizesse "o que é necessário".

Rodríguez defendeu uma relação equilibrada e com base no respeito, garantindo que "nenhum agente externo governa a Venezuela".

Especialistas estimam que a nova administração poderá levar a um abrandamento do embargo em vigor desde 2019.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirmou que "Portugal respeita sempre e acha que se deve respeitar a legalidade e a Carta das Nações Unidas", sublinhando que há "aspetos benignos" da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, desde logo "a queda de Maduro".

A comunidade portuguesa e lusodescendentes na Venezuela, na sua maioria da Madeira, é estimada em meio milhão de pessoas.