O presidente dos EUA, Donald Trump , defendeu, esta quarta-feira, que os curdos do PKK são "provavelmente uma ameaça terrorista maior" que o ISIS e que o

"Os [membros] do PKK não são anjos. O EI respeita o PKK. Sabem porquê? Porque o PKK pode ser mais duro", insistiu Donald Trump, no decurso de uma conferência de imprensa conjunta na Casa Branca com o seu homólogo italiano Sergio Mattarella.

O presidente norte-americano reconheceu que a situação na fronteira entre a Turquia e a Síria é "complicada", mas referiu ser "um problema" face ao qual os EUA têm "um controlo muito reduzido". Além disso, negou ter dado "luz verde" ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para invadir o norte da Síria após ordenar a retirada das suas tropas. "Não lhes dei luz verde. Quando dizem isso, é uma grande mentira", sublinhou, em mais uma resposta às crescentes críticas sobre essa decisão. "Foi o contrário de uma luz verde. Primeiro, tínhamos muito poucos soldados aí. Na sua maioria já tinham partido", assegurou.

A Turquia lançou na quarta-feira passada uma operação militar, que inclui alguns rebeldes sírios, contra a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), grupo que considera terrorista, mas que é apoiado pelos ocidentais para combater o grupo extremista do autoproclamando Estado Islâmico.

Ancara quer criar uma "zona de segurança" de 32 quilómetros de extensão ao longo da fronteira para manter as YPG à distância e repatriar uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios no seu território.

A ofensiva de Ancara abre uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.

Com Lusa