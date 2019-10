A ofensiva militar da Turquia no nordeste da Síria contra milícias curdas tem lançado questões sobre o destino de milhares de membros do Estado Islâmico e as suas famílias. Na cidade de Al Hol, a 120 quilómetros da fronteira turca e a apenas sete do Iraque, vivem mais de 70 mil pessoas – a maioria delas mulheres e filhos de jihadistas – num campo que outrora foi controlado pelas forças democráticas sírias, apoiadas pelos EUA.

Mas os militares norte-americanos anunciaram a saída do local e uma incursão turca poderia dar uma oportunidade de fuga aos milhares detidos pelo ISIS. O campo é vigiado por 800 guardas curdos, segundo o El País, e liderado por uma emir que dita as regras de convivência no acampamento – uma espécie de mini-Estado Islâmico.





Com a Turquia a pressionar as forças curdas, apenas 300 guardas têm vigiado o espaço – aumentando as tentativas de fuga dos detidos através de túneis ou subornos, que podem chegar a nove mil euros por cabeça.

As mulheres do Estado Islâmico referem ao New York Times que o ISIS "não vai acabar" e confiam que a cidade de Al Hol fique no comando das forças turcas. "Se os de Assad chegam, vão exterminar-nos a todas", refere uma mulher ao El País que diz que prefere que "venham os turcos" mesmo admitindo "não saber o que se passa".

"Não quero que me mandem para a Rússia, prefiro ficar aqui, onde estamos bem e temos comida. Fazemos a nossa vida sem homens", afirma ao jornal espanhol uma mulher russa com dois filhos.

O caso de Al Hol não é único no país. No campo de Ain Issa, no norte da Síria, militares sírios libertaram 800 esposas do Estado Islâmico sob ordens turcas.