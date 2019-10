Onde vai ser o próximo G7? Num resort Trump

rump National Doral Miami,

A próxima reunião dos G7 vai ser num dos resorts do grupo Trump, em Miami, Florida. A decisão foi divulgada esta quinta-feira por Mick Mulvaney, chefe de equipa do presidente norte-americano, que afirma que o presidente não vai retirar nenhuma compensação monetária do evento."Foi como se o tivessem construído para este evento", apontou Mulvaney aos jornalistas. "O presidente não vai lucrar de o evento ser lá, nem tem interesse nenhum em lucrar."Na edição deste ano do evento, em Biarritz, Trump já tinha defendido que esta sua propriedade, o Tera perfeita para o evento devido à sua localização. "As pessoas adoram a localização do hotel, do facto de ser mesmo ao lado do aeroporto para conveniencia". Para além de estar a 13 quilómetros do aeroporto de Miami, o resort de cinco estrelas conta com um campo de golf.Este encontro vai acontecer entre os dias 10 e 12 de junho de 2020 e, como é habitual, vai juntar os sete países mais poderosos economicamente à volta de uma mesa para discutir os problemas globais.