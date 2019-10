Dias depois de ter retirado as tropas norte-americanas do nordeste da Síria, abrindo caminho a uma invasão da Turquia na região, Donald Trump enviou uma carta ao seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçando que não queria ser "responsável por destruir a economia turca".

"Vamos fazer um bom acordo! Não quer ser responsável por chacinar milhares de pessoas e eu não quero ser responsável por destruir a economia turca – e vou fazê-lo", escreve Trump, referindo que já mostrou uma "pequena amostra" através do pastor norte-americano Andrew Brunson, preso na Turquia durante a tentativa de golpe de Estado contra Erdogan em 2016.

A detenção originou um azedar de relações entre as duas nações, com a Turquia a querer trocar o pastor por Fethullah Gülen, líder de um movimento turco em exílio nos EUA, e os norte-americanos a responderem com sanções económicas. Brunson viria a ser libertado em outubro de 2018 depois de condenado pelas autoridades turcas de "auxílio ao terrorismo".

Trump diz ainda a Erdogan na carta para este não "dececionar o mundo" e que a História irá "olhar favoravelmente" para si se "fizer isto da maneira certa e humana" e que, "se as coisas boas não acontecerem", será visto como um "diabo". "Não seja um durão. Não seja um tolo. Ligo-lhe mais tarde", termina Trump.





EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ?@realDonaldTrump?’s letter to #Erdogan. ?@POTUS? warns him to not "be a tough guy! Don’t be a fool!" Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt