Trump considera resposta do Irão ao plano de paz "totalmente inaceitável"

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Donald Trump classificou este domingo a resposta do Irão à mais recente proposta de paz dos Estados Unidos como "totalmente inaceitável" para acabar com a guerra. O comentário do presidente norte-americano surgiu horas depois de Teerão ter afirmado que enviou uma resposta ao plano de paz através dos mediadores paquistaneses.



Donald Trump ameaça aumentar tarifas aos países da UE YURI GRIPAS / LUSA_EPA

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irão. Não gostei. Totalmente inaceitável. Agradeço a atenção dispensada a este assunto", escreveu na rede social Truth Social.

A proposta americana de uma página, com 14 pontos, incluía a suspensão do enriquecimento nuclear iraniano, o levantamento de sanções e o restabelecimento do livre trânsito no Estreito de Ormuz, segundo o site Axios, mas o Irão terá apresentado uma contraproposta. Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, Teerão pediu o fim imediato da guerra em todas as frentes, a suspensão do bloqueio naval dos Estados Unidos e garantias de que não haveria mais ataques ao Irão.

A resposta iraniana não agradou, no entanto, Donald Trump, que acusou o Irão de "brincar com os Estados Unidos" e de "rir do nosso país, que agora é grande novamente". Este domingo, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian não fez, no entanto, qualquer menção direta à proposta. Disse apenas: "Nunca nos curvaremos diante do inimigo, e se surgir a conversa sobre diálogo ou negociação, isso não significa rendição ou recuo."

Desde que foi acordado o cessar-fogo que ambos os envolvidos têm respeitado o acordo - apesar de haver trocas ocasionais de tiros. No início desta semana, o presidente norte-americano deu até algumas esperanças ao dizer que a guerra "terminará rapidamente".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou, em contrapartida, que o stock de urânio enriquecido do Irão precisava de ser "eliminado" antes que o conflito fosse encerrado. "Ainda existem locais de enriquecimento que precisam ser desmantelados", disse Netanyahu numa entrevista que será exibida no programa "60 Minutes" da CBS.