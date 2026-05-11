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Dinheiro

Petróleo, armas e bancos: quem está a ganhar dinheiro com a guerra no Irão?

Tiago Neto
Tiago Neto 07:00

A subida do petróleo e a volatilidade nos mercados criaram vencedores económicos numa guerra com custos ainda por medir. Das petrolíferas às empresas de defesa, há lucros, mas nem todos os ganhos são iguais.

A expressão pode ser forte - “quem está a ganhar dinheiro com a guerra” - e exige alguma prudência. Há empresas que estão a beneficiar diretamente da subida dos preços da energia; outras que ganham com contratos militares ou expectativas de aumento da despesa em defesa; e outras ainda que apenas conseguiram tirar partido da volatilidade dos mercados. O que a guerra no Irão tornou claro é que, enquanto governos e consumidores enfrentam custos mais altos, há setores em que o conflito se traduziu em receitas, margens ou encomendas maiores.

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