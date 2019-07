O presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou o embaixador britânico em Washington como "uma pessoa muito estúpida", depois de terem sido reveladas mensagens confidenciais em que o diplomata dizia que o governo norte-americano era "incompetente".

A revelação pelo jornal inglês Sunday Mail de telegramas diplomáticos em que o embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, se referia ao Governo dos EUA como "incompetente" e "instável" levou o presidente norte-americano a reagir de novo esta terça-feira, dizendo que aquele diplomata é "uma pessoa muito estúpida" e anunciando que não teria mais contacto com ele.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, já disse que está ao lado do embaixador, perante a reação do Presidente norte-americano, apesar do embaraço diplomático, que já levou o governo do Reino Unido a pedir formalmente desculpas ao Governo dos EUA.

"Eu não conheço o embaixador, mas disseram-me que ele é um tonto pomposo. Digam-lhe que os EUA têm agora a melhor economia e forças militares do mundo", escreveu hoje Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.





The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...