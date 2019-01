Trump disse ainda que apenas nos últimos dois anos foram detidas 266 mil imigrantes ilegais com cadastro - muito deste cadastro não está relacionado com crimes violentos ou graves, lembra o jornal The New York Times. "Nos últimos anos, milhares de norte-americanos foram brutalmente assassinados por imigrantes ilegais que entraram no nosso país e mais milhares de vidas vão ser perdidas se não agirmos de imediato", disse o presidente que acrescentou que no último mês 20.000 crianças foram levadas ilegalmente para os EUA. "Estas crianças são usadas como piões por coiotes raivosos e gangues implacáveis."



"Uma em cada três mulheres é sexualmente agredida enquanto faz o percurso a partir do México. As mulheres e crianças são as maiores vítimas deste sistema partido", expôs o presidente, dizendo estar determinado para pôr um fim a esta crise.

"A minha administração apresentou uma proposta detalhada para assegurar a proteção das nossas fronteiras, de forma a travar os gangues criminosos, traficantes de drogas e de seres humanos. (...) A nossa proposta foi desenvolvida por profissionais de segurança e agentes fronteiriços. (...) A proposta inclui tecnologia de ponta para detetar dorgas, armas, contrabando ilegal e muitas outras coisas. Já requisitámos mais agentes e juízes de imigração", explicou o presidente, dizendo que, numa reunião de 45 minutos, conseguiria convencer os democratas a aceitarem este projeto.

Num discurso transmitido por dezenas de estações televisivas e de rádio, o presidente refere que os EUA "não têm espaço para os segurar [aos imigrantes], mas também não temos uma forte de os devolver ao seu país de origem".O presidente assegurou: "A América recebe, de forma orgulhosa, milhões de imigrantes legais que enriquecem a nossa sociedade e que contribuem para a nossa nação", mas lembra ainda que "todos os americanos são magoados por migração ilegal e não controlada. Prejudica recursos públicos".Num discurso em que tentou ser inclusivo, Donald Trump disse que os mais afetados pela imigração ilegal são os afro-americanos e latino-americanos, dizendo depois que a fronteira sul é um "viaduto para grandes quantidades de drogas ilegais, incluindo metanfetaminas, heroína, cocaína e fentanyl"."Todas as semanas, 300 dos nossos cidadãos são mortos por heroína , 90% dela que vem através da fronteira a sul. Vão morrer mais americanos devido a drogas este ano do que durante toda a guerra do Vietname", disse Trump. No entanto, segundo o último relatório nacional sobre drogas, da Drug Enforcement Administration, apesar de grande parte da heroína chegar a partir da fronteira sul, drogas como o fentanyl - em crescimento exponencial - chegam a partir da China , por ar ou por mar."O coração dos americanos ficou quebrado no dia a seguir ao Natal quando um jovem polícia da Califórnia foi morto de forma selvagem e a sangue frio por um imigrante ilegal", disse, referindo-se ao agente Ronil Singh, cujo homicídio tem como principal suspeito Gustavo Perez Arriaga, de nacionalidade mexicana. Também falou de outro caso na Califórnia, juntamente com mais homicídios cometidos na Georgia e no Maryland, em que imigrantes ilegais são os principais suspeitos. "Quanto mais sangue americano é que temos de perder para que o Congresso faça o seu trabalho?" No entanto, não referiu a morte de crianças nas fronteiras dos EUA que foram notícias nas últimas semanas.

O presidente afirmou ainda que "o muro vai ser pago, indiretamente, pelo novo grande acordo comercial que fizemos com o México", uma afirmação que acionou os alertas nos jornais de verificação de factos que afirmam que esta declaração é falsa. Citando o jornal The New York Times: "Em primeiro lugar, o Acordo de Comércio Livre Norte-americano, conhecido como o Acordo EUA-México-Canadá, tem ainda de ser aprovado pelo congresso. Qualquer benefício deste acordo, caso seja aprovado, mais provavelmente vai surgir sob a forma de taxas mais baixas para empresas americanas e salários mais altos para os trabalhadores americanos".