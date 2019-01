Jovem democrata defende que mulheres com poder são sempre alvo de maior "escrutínio" e acusou um jornal de oferecer dinheiro a familiares do namorado para obterem "histórias".

A política do momento do Partido Democrata, Alexandria Ocasio-Cortez, não escondeu a sua revolta com a publicação de uma alegada foto íntima sua, criticando a postura dos media e o facto de as mulheres serem sempre alvo de uma maior análise por parte da sociedade.

Tudo aconteceu depois do jornal conservador Daily Caller ter publicado uma foto mostrando os pés descalços de uma mulher, numa banheira. A imagem, segundo o The Guardian, circula há pelo menos um mês na Internet e foi falsamente identificada com sendo a congressista de 39 por um utilizador do Reddit. "Aqui está a foto que algumas pessoas descreveram como sendo uma selfie nua de Alexandria Ocasio-Cortez", disse o jornal de direita.

"As mulheres na liderança são alvo de um maior escrúnio. Ponto", escreveu na sua conta oficial na rede social Twitter, onde revelou ainda que um jornalista do Daily Mail teria tentado comprar "histórias" sobre a congressista a familiares do seu namorado.

Alexandria Ocasio-Cortez é uma das maiores esperanças do Partido Democrata e entrou na história da política norte-americana ao tornar-se a mulher mais nova de sempre a tomar posse no congresso dos EUA. A ativista de 29 anos, nascida no Bronx, Nova Iorque, tem sido alvo de vários ataques conotados com o lado republicano. Na altura da tomada de posse, um utilizador do Twitter partilhou uma publicação – entretanto apagada – de um vídeo de cerca de 30 segundos de Ocasio-Cortez a dançar no topo de um edifício, juntamente com outros colegas da faculdade. "Aqui está a comuna sabichona preferida da América a agir como a idiota sem noção que é", lia-se no tweet. Um vídeo que pretendia atacar a jovem política, mas que teve o efeito contrário.