Donald Trump e Theresa May parecem ter encerrado as hostilidades que poderiam ter sido abertas com a entrevista do presidente norte-americano ao jornal The Sun. Em conferência de imprensa posterior a uma reunião, Trump considerou a sua própria entrevista como "fake news", desejou que o processo do Brexit seja concluído, e criticou as políticas de imigração europeias.Segundo Trump, a imigração "é uma coisa muito negativa para a Europa". "Sei que não é politicamente correcto dizer isto, mas di-lo-ei na mesma", referiu. Os países europeus devem "ter cuidado": "Estão a mudar de cultura, de segurança – vejam o que acontece a diferentes países que nunca tiveram dificuldades, nunca tiveram problemas. É uma situação muito triste, é uma pena, mas não penso que seja bom para a Europa, e não penso que seja bom para o nosso país."O jornal The Sun citou Trump a considerar que May tinha conseguido resultados "muito azarados" com o processo do Brexit. "Se eles fizerem um acordo como aquele, vamos lidar com a União Europeia em vez de lidar com o Reino Unido, por isso matará o acordo. Eu teria feito as coisas de maneira muito diversa. Até disse a Theresa May como fazê-lo, mas ela não me ouviu", referiu o presidente dos EUA ao jornal.Mas na conferência de imprensa o tom mudou: "Eu não critiquei a primeira-ministra, tenho muito respeito pela primeira-ministra. Quando a vi esta manhã, disse ‘queria pedir desculpas, porque disse coisas tão boas sobre si’. Ela respondeu ‘não se preocupe, é a imprensa’."Para Trump, May "está a fazer um trabalho fantástico, um óptimo trabalho". "Penso que ela é uma mulher incrível. Penso que está a fazer um trabalho incrível e que o Brexit é uma situação muito dura… entre as fronteiras e entradas nos países e todas essas coisas", justificou. "A única coisa que peço é que ela trate disse para que possamos fazer comércio porque não temos um acordo justo com a União Europeia agora. Tratam muito mal os EUA e isso vai mudar. Se não pagarão um preço muito elevado."Sobre a NATO, "é só uma situação injusta". "Os Estados Unidos estavam a pagar entre 70 e 90% e eu escolhi 90% dependendo de como se quer calcular, estávamos a pagar 90% do custo da NATO, e ela existe mais para a Europa do que para nós… Ajuda mais a Europa que a nós. Dizendo isso, unifica muito os países. Temos 29 países e há muito amor naquela sala", frisou.Trump vê o Brexit como uma oportunidade para um acordo comercial com os EUA. "Quando o processo do Brexit estiver concluído e o Reino Unido tenha deixado a União Europeia, não sei o que vão fazer mas seja o que for tudo bem por mim, é a vossa decisão. (…) É uma oportunidade incrível para os nossos dois países e vamos aproveitá-la ao máximo", afirmou.Boris Johnson, o ministro dos Negócios Estrangeiros que abandonou o governo de May por crer que ela fez demasiadas concessões quanto ao Brexit, "seria um óptimo primeiro-ministro". "Tem sido muito bom para mim, tem dito coisas muito boas sobre mim como presidente, penso que acha que estou a fazer um bom trabalho. Estou a fazer um bom trabalho", sublinhou Trump.