Trump anuncia David Malpass como o seu candidato ao Banco Mundial

A decisão do presidente dos EUA é controversa pelas críticas que o escolhido fez sobre a instituição internacional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que David Malpass, atual subsecretário do Tesouro, é o seu candidato para presidir ao Banco Mundial, uma decisão controversa pelas críticas que o escolhido fez sobre a instituição internacional.



"David Malpass é a pessoas certa para ocupar esta posição incrivelmente importante", disse Donald Trump, acrescentado que a pessoa escolhida tem muita experiência e que "não existe melhor opção".



A nomeação de David Malpass deve ser aprovada pelo Conselho Executivo da instituição financeira internacional, que já indicou que receberá candidaturas a partir de quinta-feira e até 14 de março e que o processo de seleção será "baseado no mérito e será transparente".



David Malpass afirmou que estava "honrado" pela designação e que se compromete com uma agenda de "reformas construtivas" no Banco Mundial, sublinhando a sua vontade de contribuir para os esforços para integrar mais as mulheres na economia.



"Estou muito otimista de que podemos criar um crescimento no exterior que nos ajude a combater a pobreza extrema e a aumentar as oportunidades económicas para os países em desenvolvimento", disse.



A posição é atualmente ocupada de forma interina pela búlgara Kristalina Georgieva, conselheira delegada da instituição, após a saída surpreendente do norte-americano Jim Yong Kim, três anos antes do final do seu segundo mandato.



Até ao momento não são conhecidos mais candidatos ao cargo, cujo escolhido deverá ser anunciado durante o mês de abril.



A tradição estabelece que os Estados Unidos nomeiam o presidente do Banco Mundial, enquanto a Europa escolhe o líder do Fundo Monetário Internacional (FMI).