O presidente dos EUA está focado em conseguir os fundos para o muro na fronteira com o México. Mesmo que isso signifique deixar o Governo com menos serviços.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se esta sexta-feira com os líderes democratas a fim de chegar a um acordo que terminasse com o bloqueio orçamental a alguns departamentos do Governo. Mas a "conflituosa" reunião com Chuck Schumer terminou com o presidente a declarar que "poderia bloquear fundos durante meses ou mesmo anos", se a sua vontade não fosse cumprida.



Donald Trump iniciou o bloqueio ao Governo há 14 dias e, nesta reunião, demonstrou a sua vontade de não assinar qualquer lei para reabrir os departamentos encerrados até que Congresso aprove o dinheiro para o muro na fronteira com o México.



A líder da da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, terá dito ao presidente que seria mais fácil negociar se o Governo estivesse operacional, mas Trump não terá cedido ao pedido.



Democratas pediram o fim do shutdown



A maioria democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira duas medidas para terminar com o impasse sobre o encerramento parcial de serviços do Governo federal norte-americano que dura há 13 dias.

No começo dos trabalhos do 116.º Congresso dos EUA, a Câmara aprovou dois documentos de financiamento temporário que reabririam os serviços afetados, com fundos para o controlo fronteiriço, mas que não inclui o financiamento para a construção do muro entre o México e os Estados Unidos.

Por essa razão, os documentos não deverão ser aprovados quando subirem ao Senado, controlado pelos republicanos.