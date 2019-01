Trump fica sem chefs após shutdown do governo. O que faz? Encomenda McDonald's, Burger King, pizza e Wendy's para a Casa Branca.

Quase todos os chefs estão a abandonar a Casa Branca. Com o shutdown do governo norte-americano, mais de 800 mil trabalhadores não estão a ser pagos, onde estão incluídos os cozinheiros da Casa Branca. A resposta de Donald Trump? Mandar vir McDonald's, Burger King, pizza e Wendy's.



O resultado ficou registado pela Reuters. Esta segunda-feira, a Administração Trump alimentou com fast food, servida em bandejas de prata, a equipa de futebol americano Clemson. "Mandámos vir fast food americana. Paga por mim. Muitos hambúrgueres, muitas pizzas, acho que eles vão gostar mais do que qualquer outra coisa que pudéssemos dar", disse o chefe de Estado dos EUA.



Segundo Trump, o governo norte-americano encomendou mil hambúrgueres para a Casa Branca, acompanhados por nuggets e pizza. "Temos pessoas muito grandes que gostam de comer, por isso acho que nos vamos divertir."



