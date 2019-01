Donald Trump afirmou, esta quarta-feira, que poderia ser a "pessoa mais popular na Europa" e que poderia "concorrer a qualquer cargo de poder" europeu se quisesse. Em resposta a um artigo de opinião do senador republicano Mitt Romney, no qual o antigo candidato a presidente dos Estados Unidos da América acusa o atual chefe de Estado de "não estar à altura do seu cargo" – apontando os seus baixos níveis de popularidade no contingente do outro lado do Atlântico.

No artigo, o candidato republicano que perdeu frente a Barack Obama em 2012 indica um inquérito do Pew Research Center. "Num inquérito de 2016, 84% de pessoas da Alemanha, Reino Unido, França, Canadá e Suécia afirmaram acreditar que o presidente norte-americano faria ‘a coisa certa’ no que diz respeito a políticas externas. Um ano depois, essa percentagem desceu para 16%", escreveu Romney.

Numa reação inicial, Trump questionou nas redes sociais se poderia confiar em Romney e afirmou que preferia que este se concentrasse na segurança nacional dos Estados Unidos da América. "Eu ganhei por grande margem e ele não. Ele devia estar contente por todos os republicanos. Sê um jogador de equipa e ganha!", escreveu Trump no Twitter.