Trump afirma que cessar-fogo com o Irão está em “estado crítico”

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca o líder norte-americano considerou a proposta de cessar-fogo do Irão como “a mais fraca até agora”: “Nem sequer acabei de ler”.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O presidente dos Estados Unidos afirmou esta segunda-feira que o cessar-fogo no Irão está em “estado crítico” depois de ter rejeitado a última proposta de Teerão.



AP Photo/Vahid Salemi

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca o líder norte-americano considerou a proposta de cessar-fogo como “a mais fraca até agora”: “Nem sequer acabei de ler”.

Trump também afirmou que apoiava a suspensão do imposto federal sobre a gasolina para ajudar a compensar o aumento dos preços dos combustíveis causado pela guerra, no entanto a medida ainda teria de ser aprovada pelo Congresso – controlado pelos republicados. Atualmente o imposto arrecada mais de 23 mil milhões de dólares por ano. Esta proposta surge numa altura em que os preços dos combustíveis ultrapassaram os 4,50 dólares por galão na semana passada – o equivalente a 3,82 euros por cerca de 3,7 litros.

A diplomacia paralisada pode arrastar o Médio Oriente de volta para guerra direta e prolongar a crise energética mundial desencadeada pelo conflito. O Irão ainda mantém o controlo sobre o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos continuam a bloquear os portos iranianos.

As principais discordâncias entre os dois países prendem-se com as atividades nucleares do Irão, que Trump pretende que terminem enquanto os líderes iranianos consideram que as atuais negociações se devem concentrar apenas na reabertura do Estreito de Ormuz e fim do bloqueio. O Irão nunca concordou publicamente em abrir mão do seu programa nuclear ou do enriquecimento do urânio.

Espera-se que durante a viagem de Trump à China, esta semana, o líder norte-americano tente que Xi Jinping pressione o Irão a ceder. Neste momento, Pequim é o maior comprador de petróleo bruto iraniano.