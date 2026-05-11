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Preço do petróleo Brent sobe 4,5% para 105,81 dólares o barril

Lusa 10:00
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Depois de Trump ter considerado a resposta do Irão à proposta de paz norte-americana como inaceitável.

O preço do petróleo Brent para entrega em julho subiu esta segunda-feira 4,5% para 105,81 dólares por barril, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter considerado a resposta do Irão à proposta de paz norte-americana como inaceitável.

Preço do petróleo continua a subir
Preço do petróleo continua a subir Charlie Riedel/AP

Às 06:00 em Lisboa, o Brent, a referência europeia para o crude, subia 4,5% para 105,81 dólares por barril, embora tenha chegado a atingir os 105,99 dólares.

Na sexta-feira, o Brent já tinha fechado em alta após três dias consecutivos de perdas, em resultado de novos ataques entre os Estados Unidos e o Irão, que aumentaram ainda mais as tensões no Estreito de Ormuz.

Depois de saber no domingo que o Irão tinha enviado a sua resposta aos Estados Unidos, Trump publicou na sua conta na rede social Truth Social: "Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irão. Não gostei, totalmente inaceitável!"

O documento iraniano inclui o levantamento das sanções económicas contra a República Islâmica, o fim do bloqueio de Washington aos portos iranianos e o controlo iraniano do estreito de Ormuz, caso os EUA cumpram determinados compromissos, segundo a agência de notícias Tasnim.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, indicou que o conflito vai continuar.

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