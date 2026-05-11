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11 de maio de 2026 às 19:21

"Ninguém a aceitaria": Trump considera proposta de paz do Irão "estúpida"

O presidente Donald Trump apelidou a mais recente proposta do Irão para pôr fim à guerra como “estúpida” e previu uma “vitória total” dos EUA no Irão.

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