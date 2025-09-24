Trump afirma que a Ucrânia pode recuperar as terras perdidas desde a invasão russa

O líder norte-americano criticou a Rússia referindo que o país está “a lutar sem rumo há três anos e meio, uma guerra que deveria ter levado menos de uma semana a ser vencida por uma verdadeira potência militar”.

Donald Trump afirmou que acredita que a Ucrânia pode recuperar todas as terras que perdeu desde o início da invasão russa de 2022, durante uma das mais fortes declarações de apoio que já deu a Kiev.



O presidente dos Estados Unidos fez uma avaliação muito otimista do futuro da Ucrânia e reforçou que a Rússia está a passar por grandes problemas económicos numa publicação nas redes sociais feita depois de se encontrar com Volodymyr Zelensky em Nova Iorque, à margem na reunião da Assembleia Geral da ONU.

“Depois de conhecer e entender completamente a situação militar e económica da Ucrânia/Rússia e, depois de ver os problemas económicos que está a causar à Rússia, acho que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e conquistar toda a Ucrânia de volta à sua forma original”, começou por escrever na Truth Social antes de considerar: “Com tempo, paciência e apoio financeiro da Europa, e em particular, da NATO, as fronteiras originais, de onde esta guerra começou, são uma opção viável”.

Trump deixou ainda críticas à Rússia referindo que o país está “a lutar sem rumo há três anos e meio, uma guerra que deveria ter levado menos de uma semana a ser vencida por uma verdadeira potência militar”.

Apesar de reforçar o papel que a Europa deve assumir no apoio à Ucrânia, o presidente norte-americano afirmou estar disponível para “fornecer armas à NATO para que a NATO faça o que quiser com elas”.

Zelensky já reagiu às afirmações de Donald Trump e considerou que representam uma “grande mudança” na posição dos Estados Unidos e acrescentou que acredita que o republicano pode ser uma peça-chave para mudar a posição do presidente chinês sobre a invasão russa.

Anteriormente Trump já tinha referido que estava a planear impor aos países da NATO que parassem de importar petróleo russo, incluindo a Hungria, liderada por Viktor Orbán que é um importante aliado tanto de Trump como de Putin. No seu discurso na Assembleia Geral da ONU o líder norte-americano voltou a reforçar esta ideia e afirmou que até que a Europa não parasse com a “embaraçosa” compra de petróleo e gás à Rússia os Estados Unidos não vão impor as sanções económicas há muito por si prometidas.