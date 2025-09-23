Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de setembro de 2025 às 12:32

O que disse Trump sobre a relação entre consumo de paracetamol na gravidez e autismo?

Presidente dos EUA aconselha grávidas a não tomarem paracetamol e anuncia medicamento para tratar certas condições associadas ao autismo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)