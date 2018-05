O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou esta quarta-feira que ia ao parlamento apresentar desculpas oficiais pela recusa do Canadá de acolher, em 1939, centenas de judeus alemães que fugiam do regime nazi.

Em 13 de Maio de 1939, a alguns meses do início da II Guerra Mundial, o navio "Le Saint Louis" tinha saído da Alemanha com cerca de mil passageiros, entre os quais 907 judeus alemães que procuravam escapar à perseguição.

Cuba, primeira escala do navio, recusou conceder asilo e os EUA repetiram a decisão cubana, tal como depois o Canadá. Em comunicado, Trudeau apontou a "política de imigração discriminatória" em vigor na época.

O navio acabou por regressar à Europa, acostando no porto belga de Antuérpia, de onde os passageiros acabaram por se dispersar, alguns para a Bélgica, outros para França, Países Baixos ou Reino Unido, mas 254 morreram durante o Holocausto.

"A apresentação de desculpas na Câmara dos Comuns não vai rescrever este capítulo vergonhoso da nossa história. Estas desculpas não podem devolver a vida aos quais ela foi retirada, nem reparar as vidas quebradas por esta tragédia", salientou Trudeau.

"Porém", acrescentou, "temos a responsabilidade de reconhecer esta realidade difícil, de tirar lições e continuar a lutar contra o antissemitismo todos os dias. É assim que nós daremos um sentido à promessa solene: 'Nunca mais'".

Depois de ter acolhido dezenas de milhares de imigrantes na viragem do século XIX para o XX, o Canadá endureceu as suas leis de acolhimento entre as duas guerras mundiais.

Desde há 30 anos que os dirigentes canadianos apresentam desculpas oficiais aos descendentes de numerosas comunidades étnicas do Canadá vítimas de discriminação, como os japoneses ou os ucranianos.