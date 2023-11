Tropas israelitas encurralaram o líder do Hamas

As Forças de Defesa de Israel estão dentro da Cidade de Gaza, garante o ministro da Defesa do país. Hamas diz continuar a infligir pesadas perdas a Israel.

As tropas israelitas estão dentro da Cidade de Gaza e encurralaram o líder do Hamas, Yahya Sinwar, dentro de um bunker, revelou o ministro da Defesa de Israel. De acordo com a agência noticiosa Reuters, há tanques nos arredores da Cidade.







EPA/MOHAMMED SABER

Khan Younis, nessa zona da Faixa de Gaza, mataram hoje 23 pessoas.

"As Forças de Defesa de Israel... vieram do norte e sul. Avançaram em coordenação total entre terra, ar e mar", afirmou Yoav Gallant, ministro da Defesa. "Eles estão a fazer manobras a pé, com veículos armados e tanques, com engenheiros militares de todas as direções e têm um alvo - os terroristas do Hamas em Gaza, a sua infraestrutura, os seus comandantes, bunkers, salas de comunicações. Estão a apertar o nó à volta da Cidade de Gaza."O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou os avanços. "A cidade de Gaza está rodeada, estamos a operar dentro dela. Estamos a aumentar a pressão no Hamas a cada hora, a cada dia. Até agora, matámos milhares de terroristas, em cima e debaixo de terra."Do seu lado, o Hamas garantiu estar a infligir perdas e estragos pesados nas tropas israelitas, sem comentar a situação do seu líder.A 7 de outubro, morreram 1.400 israelitas nos ataques do Hamas e foram feitas reféns mais de 200 pessoas. Desde essa data, morreram mais de 10 mil palestinianos, 40% crianças.Apesar de ter instruído os civis palestinianos a mover-se para sul de forma a escapar aos ataques israelitas, ataques nas cidades de Rafah eIsrael frisa que quer exterminar o Hamas, mas que também não quer ficar a liderar a Faixa de Gaza quando tal ocorrer. Os EUA também se opõem a uma eventual reocupação de Gaza pelo exército de Israel quando acabar o conflito, ressalvou a Casa Branca esta terça-feira. John Kirby, porta-voz de segurança nacional, afirmou aos repórteres que Israel e os EUA são amigos e não têm que concordar em todos os temas.