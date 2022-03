Tribunal internacional vai investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia

Depois de 39 países terem avançado com uma queixa ao Tribunal Penal Internacional a exigir uma investigação aos possíveis crimes de guerra praticados pela Rússia à Ucrânia, um procurador, Karim Khan, anunciou que já iniciou a recolha de provas.







International Criminal Court GettyImages

"Estou convencido que existe uma base razoável para acreditar que presumíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade têm sido cometidos na Ucrânia" desde 2014, disse, na altura, o procurador-geral da instância internacional com sede em Haia, nos Países Baixos.

"O nosso trabalho na recolha de provas começa agora", aponta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> and 37 of our allies have referred atrocities in Ukraine to the <a href="https://twitter.com/IntlCrimCourt?ref_src=twsrc%5Etfw">@IntlCrimCourt</a>.<br><br>Russia is using indiscriminate force against innocent civilians in its illegal and unprovoked invasion of Ukraine. The Putin regime must be held accountable.</p>— Liz Truss (@trussliz) <a href="https://twitter.com/trussliz/status/1499118079061671945?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Em comunicado , Khan refere que a 28 de fevereiro anunciou a decisão de pedir autorização para esta investigação, indicando que foi agora avançada a decisão à presidência do ICC de proceder à investigação.Nesse ano, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia, no sudeste da Ucrânia, depois de um movimento de contestação popular a favor da integração do país na União Europeia.Portugal foi um dos 39 países que enviou o requerimento para a abertura de uma investigação numa lista que inclui países como a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido ou Itália para que sejam escrutinados quaisquer "crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio" em qualquer parte do território da Ucrânia, por qualquer pessoa.

A intenção foi anunciada esta quarta-feira pelo Reino Unido, com o seu primeiro-ministro, Boris Johnson, a anunciar que este é "o maior requerimento de sempre enviado ao Tribunal Penal Internacional". "Está claro que Putin não pode cometer estes atos horríveis com impunidade".

A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, anunciou a medida nas redes sociais, acrescentando que Moscovo está "a usar força indiscriminada contra civis inocentes na sua invasão ilegal e não provocada da Ucrânia" e que o "regime de Putin deve ser responsabilizado".