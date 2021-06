Três mortos em tiroteio nos EUA, incluindo o atirador

O atirador foi abatido num tiroteio com as autoridades em que morreu também um agente da polícia do Colorado.

Pelo menos duas pessoas foram mortas a tiro, na segunda-feira, no estado do Colorado, Estados Unidos da América. O atirador foi abatido pela polícia, informaram as autoridades.







O tiroteio, no qual morreu um agente da polícia, ocorreu perto da biblioteca da cidade de Arvada, a cerca de dez quilómetros a noroeste do centro de Denver, disse o responsável da polícia local, Ed Brady, em conferência de imprensa. A segunda vítima foi levada para um hospital, onde morreu. O agressor também foi morto a tiro, acrescentou o agente.As autoridades, que ainda não divulgaram as identidades das vítimas nem do atacante, não descreveram imediatamente as circunstâncias do tiroteio, mas disseram acreditar que mais ninguém tenha estado envolvido.Em março, dez pessoas, incluindo um agente da polícia, morreram num tiroteio num supermercado em Boulder, a cerca de 32 quilómetros a noroeste de Arvada.Com Lusa