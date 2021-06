O plano, que está ainda a ser concluído pelo Governo britânico, tem como objetivo permitir que os britânicos totalmente vacinados possam passar as férias de verão nas praias europeias.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Reino Unido admite aliviar restrições nas viagens para britânicos com vacinação completa

O Reino Unido está a trabalhar num alívio das restrições nas viagens para os britânicos que estão já vacinados com as duas doses. O objetivo é que possam passar as férias de verão na Europa, naquele que é um plano que ainda não está fechado.







Angola praia turismo

Matt Hancock, secretário da Saúde do Reino Unido, à Sky News, citado pela Reuters.



Os turistas britânicos são os segundos que mais gastam em férias na Europa, depois dos alemães, sendo que a sua ausência penaliza as economias dos países do sul, nomeadamente Portugal. Atualmente, não podem viajar para a maioria dos países europeus sem realizar testes e quarentena, custos que têm de suportar.



"O objetivo do programa de vacinação é remover restrições e que as pessoas estejam protegidas pela vacina e não por estas regras", disse

No início de junho, o Reino Unido decidiu retirar Portugal da "lista verde", que permite que os turistas britânicos não sejam obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias. Isto porque o país tinha duplicado a taxa de infeção desde a última decisão, tendo sido identificada uma variante indiana da covid-19.



Já em meados deste mês, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que o país ia adiar em quatro semanas a data para o último passo do desconfinamento.



A situação será reavaliada dentro de duas semanas, mas os representantes do Governo citados pelos órgãos de comunicação ingleses consideraram "improvável" que o país retome o plano nessa altura.