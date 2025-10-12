Tiroteios no Mississípi provocam pelo menos seis mortos em evento de escola secundária

Foram registados três tiroteios durante o "homecoming weekend", momentos de celebração das comunidades norte-americanas.
Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de dois tiroteios no estado do Mississípi, nos Estados Unidos, que ocorreram durante uma celebração desportiva de uma escola secundária.
Além de quatro mortos, registam-se ainda quatro feridos em estado crítico que foram transportados para o Centro Médico da Universidade do Mississípi, afirmaram as autoridades locais.
O tiroteio ocorreu na noite de sexta-feira, fora do espaço escolar, na pequena cidade de Leland. Morreram quatro pessoas, segundo o presidente da câmara da cidade, John Lee. Antes do tiroteio, tinha decorrido um jogo de futebol americano no contexto de uma celebração anual típica desta altura nos Estados Unidos ("homecoming weekend"), em que antigos alunos regressam à sua escola para uma celebração comunitária.
Com poucas horas de diferença, houve mais dois episódios com disparos no mesmo estado. Na sequência do tiroteio que aconteceu em Heidelberg registam-se duas vítimas mortais.
As autoridades afirmaram que a investigação sobre o caso continua aberta.
Citado pelo jornal americano New York Times, o presidente da Câmara de Leland diz não se saber quem foi o autor dos disparos e que a polícia não tem suspeitos identificados.
Até ao momento, em 2025, os Estados Unidos já registaram, pelo menos, 300 tiroteios em massa (em que há pelo menos quatro pessoas baleadas), de acordo com a organização Gun Violence Archive.
