Ajuda humanitária começa a entrar em Gaza a partir do Egito

Centenas de camiões com ajuda humanitária começaram hoje a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas, em vigor desde sexta-feira, informou a imprensa egípcia.



Caminhões carregados com ajuda humanitária aguardam para entrar em Gaza pelo Egito EPA/STRINGER

Longas filas de camiões de ajuda estão também na zona de Rafah, na fronteira com Gaza, à espera de entrar na Faixa de Gaza através dos pontos de passagem Kerem Shalom e al Awja, controlados por Israel, informou o canal de televisão egípcio Al Qahera News.

Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas anunciaram na madrugada de quinta-feira um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, a primeira fase de um plano de paz proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas por Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

O cessar-fogo visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.