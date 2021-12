A seleção nasceu há 100 anos: e houve logo uma guerra Lisboa-Porto

O primeiro desafio aconteceu a 18 de dezembro de 1921, em Madrid, e registou-se uma derrota (3-1) contra Espanha. A convocatória foi polémica e ditou um boicote dos clubes do Norte, os jogadores usaram as camisolas pretas do Casa Pia e queixaram-se do "campo estreito". Conheça os 11 que fizeram história por Portugal.

O primeiro jogo da selecção portuguesa esteve para acontecer em 1912. Nessa altura, num inquérito promovido pelo jornal Sports Ilustrados, os capitães das principais equipas portuguesas defendiam que Portugal e os seus clubes eram melhores do que os vizinhos, e surgiu a ideia de fazer um jogo para o provar. A partida não se realizou porque os espanhóis não queriam dividir as despesas.

Com o fim da I Guerra Mundial (1918), voltaram as conversações e o jogo chegou a estar previsto para agosto de 1921, mas acabou por acontecer só a 18 de dezembro, após muitas peripécias. A começar na primeira convocatória: Augusto Sabbo, treinador do Sporting e indigitado seleccionador, deixou de fora dois jogadores do Belenenses, por estarem envolvidos em mudanças polémicas entre Benfica e Sporting, e no meio da confusão demitiu-se. Foi então nomeado um comité técnico de seis elementos, todos ligados à Associação de Futebol de Lisboa, o que gerou um boicote dos clubes nortenhos, que recusaram participar no jogo Lisboa-Porto que serviria para obter receitas para pagar a viagem e proibiram a ida dos seus atletas à seleção – a excepção foi Artur Augusto, do FC Porto, que ignorou a ordem e seguiu para Madrid.

Perante 12 mil espectadores, o jogo disputou-se no campo pelado do Atlético de Madrid, um terreno "muito estreito", conforme criticaram os portugueses, e a Espanha venceu por 3-1 – Portugal jogou de preto, com as camisolas emprestadas pelo Casa Pia. Cem anos depois, deixamos-lhe aqui o percurso desses 11 jogadores (não havia substituições), que tiveram de ter uma dispensa especial para faltar aos seus empregos. Apesar da derrota, no regresso a Lisboa a comitiva foi recebida em festa.