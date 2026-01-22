Sábado – Pense por si

Tiroteio na Austrália faz três mortos

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 08:56
As autoridades ainda estão a tentar localizar o atirador.

Três pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um tiroteio no Estado australiano de Nova Gales do Sul esta quinta-feira. 

O incidente acontece um mês depois do massacre na praia de Bondi, em Sydney, que fez 15 mortos.
Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, a polícia está a investigar o alegado tiroteio que aconteceu em Lake Cargelligo, localizado a 600 quilómetros de Sydney, por volta das 16h40, hora local, 05h40 em Lisboa. 

As vítimas mortais são duas mulheres e um homem, enquanto outro homem foi levado para o hospital em estado grave, mas está estável, segundo a polícia local. As autoridades pediram ao público para evitar a área e para os moradores permanecerem nas suas casas. 

De acordo com o canal televisivo britânico que cita o jornal local australiano Sydney Morning Herald, o incidente será um caso de violência doméstica e as autoridades ainda estão a localizar o atirador. 

Em atualização

Tiroteio na Austrália faz três mortos