Tiroteio na Austrália faz três mortos

As autoridades ainda estão a tentar localizar o atirador.

Três pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um tiroteio no Estado australiano de Nova Gales do Sul esta quinta-feira.



O incidente acontece um mês depois do massacre na praia de Bondi, em Sydney, que fez 15 mortos. AP

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, a polícia está a investigar o alegado tiroteio que aconteceu em Lake Cargelligo, localizado a 600 quilómetros de Sydney, por volta das 16h40, hora local, 05h40 em Lisboa.

As vítimas mortais são duas mulheres e um homem, enquanto outro homem foi levado para o hospital em estado grave, mas está estável, segundo a polícia local. As autoridades pediram ao público para evitar a área e para os moradores permanecerem nas suas casas.

De acordo com o canal televisivo britânico BBC, que cita o jornal local australiano Sydney Morning Herald, o incidente será um caso de violência doméstica e as autoridades ainda estão a localizar o atirador.

O incidente acontece um mês depois do massacre na praia de Bondi, em Sydney, que fez 15 mortos.

Em atualização

