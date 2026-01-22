Número de mortos confirmados no incêndio em centro comercial no Paquistão sobe para 55

Uma comissão governamental está a conduzir uma investigação, mas as causas do incêndio ainda não foram determinadas.

Pelo menos 55 pessoas morreram no incêndio no passado sábado num centro comercial em Karachi, no sul do Paquistão, de acordo com um novo balanço anunciado esta quinta-feira pelas autoridades locais.



Equipes de resgate trabalham em centro comercial incendiado no Paquistão, com balanço de 55 mortos AP

"No total, 55 corpos foram encontrados desde sábado à noite", anunciou Javed Nabi Khoso, comissário adjunto de Karachi-sul.

O incêndio começou no sábado à noite no Gul Plaza, um dos centros comerciais mais movimentados de Karachi, com três andares e 1.200 lojas.

Uma comissão governamental está a conduzir uma investigação, mas as causas do incêndio ainda não foram determinadas.

Mais de 50 famílias forneceram amostras de ADN na esperança de identificar os seus entes queridos desaparecidos, disse aos jornalistas Summaiya Syed, responsável provincial pela saúde.

"Entregaremos os corpos às famílias assim que as amostras de ADN forem comparadas", disse, em declarações produzidas em frente ao necrotério do hospital civil de Karachi.

As famílias têm criticado as autoridades paquistanesas pela lentidão das operações de busca, que continuam hoje nos escombros carbonizados do centro comercial.

Os incêndios são frequentes nos mercados e fábricas de Karachi, conhecidos por infraestruturas precárias, mas um desastre dessa magnitude é raro.