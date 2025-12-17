Sábado – Pense por si

17 de dezembro de 2025 às 15:08

Lágrimas e emoção no primeiro funeral das vítimas do massacre em Sydney

Centenas de pessoas reuniram-se, esta quarta-feira, para dar início aos funerais das vítimas do ataque antissemita de domingo na praia de Bondi, na Austrália, durante as celebrações do Hanukkah. As primeiras cerimónias fúnebres foram do rabino Eli Schlanger, de 41 anos.

