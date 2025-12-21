Sábado – Pense por si

Mundo

Austrália ordena auditoria a polícia e serviços secretos após atentado em Sydney

Lusa 10:03
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

O ataque terrorista de domingo passado foi realizado por dois homens com ligações ao grupo Estado Islâmico, pai e filho, e foi o pior tiroteio do género na Austrália em várias décadas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou este domingo que ordenou uma auditoria ao funcionamento da polícia e dos serviços secretos após o atentado em Sydney, que causou 15 mortos há uma semana.

Auditoria a polícia e serviços secretos australianos após atentado em Sydney
Auditoria a polícia e serviços secretos australianos após atentado em Sydney Yonhap via AP

O Governo vai verificar se dispõe das estruturas adequadas "para proteger os australianos após o terrível ataque terrorista antissemita na praia de Bondi", afirmou Albanese em comunicado.

O ataque terrorista de domingo, quando se assinalava a festividade judaica Hanukkah, foi realizado por dois homens com ligações ao grupo Estado Islâmico, pai e filho, e foi o pior tiroteio do género na Austrália em várias décadas. 

O pai foi abatido no local pela polícia e o filho, de 24 anos, ficou ferido. 

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) celebrou na quinta-feira ter inspirado o atentado contra a comunidade judaica de Sydney, mas não reivindicou a autoria. 

Na quarta-feira, a polícia australiana apresentou 59 acusações, incluindo 15 por homicídio e uma por terrorismo, contra Naveed Akram, o atacante sobrevivente.

A Equipa Conjunta de Combate ao Terrorismo de Nova Gales do Sul declarou que o acusado ficou sob custódia policial no hospital, onde permanece internado com ferimentos graves depois de sair do estado de coma. 

O ataque, que durou cerca de nove minutos, matou 15 pessoas, com idades entre os 10 e os 87 anos, e feriu outras 42.

Artigos Relacionados
Tópicos Homicídio Tiroteios Polícia Terrorismo Sydney Austrália Estado Islâmico Anthony Albanese Hanukkah
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Menu shortcuts

Austrália ordena auditoria a polícia e serviços secretos após atentado em Sydney