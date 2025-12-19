Homem que imobilizou o atirador de Sydney recebe doação de €1,4 milhões

Ahmed al Ahmed estava internado no hospital a recuperar dos ferimentos de uma bala quando foi surpreendido com esta notícia. É "o melhor do nosso país", disse o primeiro-ministro australiano.

O homem que fez frente a um dos atiradores que levou a cabo um tiroteio em Sydney, Austrália, recebeu uma doação de 2,5 milhões de dólares australianos (1,4 milhões de euros) por parte da comunidade. Ahmed al Ahmed estava internado no hospital a recuperar dos ferimentos de uma bala quando foi surpreendido com esta notícia, escreve a BBC.



Primeiro-ministro australiano visita Ahmed al Ahmed, ferido após parar atirador em Sydney. Gabinete do Primeiro-Ministro da Austrália via AP

No domingo, dois homens (pai e filho) levaram a cabo um tiroteio na praia de Bondi - onde centenas de pessoas celebravam um evento judaico. Ahmed, vendedor de fruta, estava a passar pelo local quando se apercebeu do incidente. Inicialmente escondeu-se atrás de um dos carros que estavam estacionados, para depois, sem hesitar, atirou-se a um dos atiradores, desarmou-o e obrigou-o a recuar.

Ahmed acabou por ser atingido por vários tiros - o que levou várias pessoas a correrem na sua direção para o ajudarem - e foi posteriormente transferido para um hospital, onde se encontra até agora. Não só na Austrália como em todo o mundo, ficou conhecido como o "herói de Bondi".

This is Ahmed Al Ahmed. He is a 43 year old man and owner of a fruit shop in Sutherland, Australia.



Today, he disarmed a terrorist targeting a Hanukkah celebration, already having killed 12 people and injured more thwn 60.



Ahmed is a hero and saved many more lives. pic.twitter.com/4L0pALeiAa — Montana Tucker (@montanatucker) December 14, 2025

Esta semana o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, visitou-o no hospital e disse dele que era "o melhor do nosso país".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, também já havia elogiado o pai de dois filhos. Referiu-se à sua ação como "o auge do heroísmo judaico", informou o Times of Israel.

Além disso, o governador da região de New South Wales, Chris Minns, também se referiu a ele como "um verdadeiro herói". "Não tenho dúvidas de que há muitas, muitas pessoas vivas esta noite em resultado da sua bravura."

No total, o tiroteio resultou em 15 mortos. O atirador que foi imobilizado por Ahmed acabou detido, mas o outro acabou por morrer.