Israel avisa que haverá consequências para a UE caso sejam aprovadas as sanções anunciadas

Comissão Europeia pretende repor tarifas às importações de Israel e sancionar membros extremistas israelitas. O país entretanto já avisou que haverá consequências.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, avisou esta quarta-feira que haverá consequências para a União Europeia caso as sanções anunciadas pela Comissão Europeia - de repor tarifas às importações e sancionar dois membros extremistas israelitas e do Hamas - sejam aprovadas.



Gideon Saar avisa UE sobre sanções por violação dos direitos humanos em Gaza Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture-alliance/dpa/AP Images

Numa publicação na rede social X, o ministro classificou estas medidas como "moral e politicamente distorcidas" e advertiu que estas "ações contra Israel prejudicarão os próprios interesses da Europa". "As medidas que se tomem contra Israel receberão a resposta correspondente", alertou.

The recommendations of the college of Commissioners led by President von der Leyen are morally and politically distorted, and it is to be hoped that they will not be adopted as has been the case so far.Moves against Israel will harm Europe’s own interests.Israel will continue… — Gideon Sa'ar | ????? ??? (@gidonsaar) September 17, 2025

O ministro garantiu ainda que "Israel continuará a lutar, com a ajuda dos seus amigos na Europa, contra as tentativas de prejudicar [o país] enquanto estiver imerso numa guerra existencial". E sublinhou: "As medidas contra Israel serão respondidas adequadamente e esperamos não ter de recorrer a elas."

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira sancionar Israel, depois de a União Europeia ter concluído que o país desrespeitou o Acordo de Associação devido à violação dos direitos humanos em Gaza. No entanto, os países europeus ainda têm de dar o aval para que estas sanções sejam aprovadas.

Esta notícia surge um dia depois de Israel ter anunciado uma nova ofensiva terrestre na Faixa de Gaza e depois de uma comissão internacional independente de investigação da ONU ter acusado o país de cometer genocídio.