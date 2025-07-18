Bolsonaro fala em "suprema humilhação" e nega intenção de fugir do Brasil

A Polícia Federal realizou esta sexta-feira buscas e apreensões em domicílios ligados ao ex-presidente brasileiro após autoridades judiciárias considerarem que está a agir para dificultar o processo em que é acusado por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse esta sexta-feira ser alvo de uma "suprema humilhação" após lhe sercolocada uma pulseira eletrónicapara evitar uma fuga do Brasil por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), num novo processo na justiça.



AP Photo/Eraldo Peres

"O inquérito que gerou as medidas cautelares aqui de mim é aquele que meu filho [Eduardo Bolsonaro] está respondendo por estar nos Estados Unidos", afirmou Bolsonaro aos jornalistas, após lhe ser colocada a pulseira eletrónica.

"Não posso me aproximar de embaixada, tenho horário para ficar na rua e, no meu entender, o objetivo das medidas cautelares é uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo", declarou.

A Polícia Federal realizou hoje buscas e apreensões em domicílios ligados ao ex-presidente brasileiro após autoridades judiciárias considerarem que, juntamente com um dos filhos, está a agir para dificultar o processo em que é acusado por tentativa de golpe de Estado e que se encontra em análise pela justiça brasileira.

Os investigadores apontaram que as ações de Bolsonaro podem caracterizar crimes de coação no decorrer do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional, já que Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do ex-Presidente, está nos Estados Unidos desde março com recursos enviados pelo pai a liderar uma campanha que pede embargos ao Brasil e punições a juízes e autoridades ligadas ao processo.

Eduardo Bolsonaro tem-se gabado de ter influenciado a decisão do Presidente norte-americano, Donaldo Trump, de aplicar uma taxa de 50% ao Brasil a partir do próximo dia 01 de agosto.

Bolsonaro justificou que o seu filho está nos Estados Unidos para "lutar por democracia e por liberdade" e afirmou que nunca teve intenção de sair do Brasil, motivo que justificou a decisão de aplicação de uma pulseira eletrónica.

"Nunca pensei em sair do Brasil ou ir para embaixada", declarou.

As buscas ocorrem no âmbito de uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, dois dias depois do anúncio de Donald Trump de imposição de uma taxa de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil e de ter criticado a acusação contra Bolsonaro.

Entre as medidas adotadas por ordem do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro estão o uso de pulseira eletrónica, proibição de usar redes sociais e de comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro.

O ex-Presidente deverá permanecer em casa no horário noturno, das 19h00 às 07h00, e nos fins de semana, e não poderá comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros nem aproximar-se de embaixadas.

O líder da extrema-direita brasileira também desvalorizou a atuação do seu filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos dizendo que a tarifa de 50% sobre exportações imposta contra o Brasil não tem relação com a sua família.

"O mundo inteiro está sob tarifas do Trump", disse Bolsonaro, que expressou explicitamente apoio ao chefe de Estado norte-americano.

O ex-presidente brasileiro afirmou que os Estados Unidos são um país que "projeta liberdade e não fariam nada contra a democracia no Brasil".

Questionado se achava correto o seu processo criminal na justiça brasileira ser colocado como condição de uma negociação para evitar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, Bolsonaro disse aos jornalistas para fazerem essa pergunta ao presidente norte-americano, Donald Trump.

"Pergunta para o presidente de Estados Unidos. Ele deu a opinião dele sobre esse processo", concluiu.

