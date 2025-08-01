Sábado – Pense por si

Mundo

Continua a luta entre Trump e o juiz brasileiro Alexandre Moraes

Diogo Augusto 01 de agosto de 2025 às 12:47
As mais lidas

Os Estados Unidos decidiram aplicar a lei Magnitsky ao juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, impondo-lhe sanções económicas.

Os Estados Unidos impuseram, esta quarta-feira, novas sanções ao juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil Alexandre de Moraes. A lei Magnitsky, que agora se aplica ao magistrado, impõe sanções económicas por violações graves contra os direitos humanos ou corrupção.

AP Photo/Eraldo Peres, File

"Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil", frisou, em comunicado, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, referindo-se à acusação de tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e àbatalha do juiz contra a desinformação nas plataformas das big techs.

Anteriormente os Estados Unidos já haviam revogado o visto do juiz e proibido a sua entrada em território norte-americano. Agora Moraes vê as suas propriedades em território norte-americano bloqueadas e os cidadãos dos Estados Unidos ficam impedidos de realizar com Moraes qualquer transação.

O escalar das tensões surgem depois do juiz ter decretadovárias medidas cautelares a Bolsonaro, como o uso de pulseira eletrónica, a proibição de utilizar redes sociais e ainda recolher obrigatório noturno. "Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro", lê-se na nota emitida pelo executivo republicano, numa referência ao processo contra o núcleo duro `bolsonarista` sobre o planeamento de um golpe de Estado, mas também aos processos contra radicais que a 8 de janeiro de 2023 invadiram e atacaram as sedes dos três poderes em Brasília.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-Presidente brasileiro, que se encontra nos Estados Unidos a articular e fazer `lobby` para a imposição de sanções contra o Brasil reagiu nas redes sociais declarando que estas sanções representam "um marco histórico e um alerta: abusos de autoridade agora têm consequências globais". "Chegou a hora do Congresso agir. A amnistia ampla, geral e irrestrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia", escreveu, referindo-se ao facto das sanções tanto económicas como diplomáticas estarem intimamente ligadas ao processo de Jair Bolsonaro.

Antes deste anúncio, numa entrevista ao The New York Times, o presidente brasileiro, Lula da Silva, frisou que quer negociar com os Estados Unidos, mas avisou que "em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande". "Eu acho que é importante que o Trump considere: se ele quer ter uma briga política, então vamos ter uma briga política. Se ele quer falar de comércio, então vamos sentar e conversar sobre comércio. Mas você não pode misturar os dois", disse.

Os EUA impuseram tarifas de 50% às exportações brasileiras, mas Lula garante ter um plano de contingência para combater as tarifas.

Tarifas: Lula diz estar 'aberto ao diálogo' após gesto positivo de Trump
Leia Também

Tarifas: Lula diz estar "aberto ao diálogo" após gesto positivo de Trump

Tópicos Estados Unidos Política Brasil Jair Bolsonaro Alexandre Santos Moraes Luiz Inácio Lula da Silva
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Continua a luta entre Trump e o juiz brasileiro Alexandre Moraes