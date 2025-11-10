Shutdown com fim à vista: já há acordo no Senado norte-americado

O acordo possibilita o pagamento a cerca de 650 mil funcionários públicos a quem foi suspenso o salário e a reintegração de outros colocados em licença laboral.

Democratas e republicanos chegaram no domingo a acordo no Senado, o que permitirá pôr fim à mais longa paralisação do Governo dos Estados Unidos, segundo fontes contactadas por vários órgãos de comunicação norte-americanos.



O shutdown tem vindo a afetar o tráfego aéreo nos Estados Unidos AP

O acordo inicial foi negociado pelos senadores democratas Angus King, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan e vários senadores republicanos, segundo divulgou a publicação Politico.

A paralisação do Governo começou em 1 de outubro devido à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o novo orçamento federal, que permite financiar as operações governamentais.

O acordo, segundo a Bloomberg, vai permitir ao Congresso aprovar os fundos orçamentados para os departamentos da Agricultura, Assuntos dos Veteranos e outras agências até 30 de janeiro, ao mesmo tempo que possibilita o pagamento a cerca de 650.000 funcionários públicos a quem foi suspenso o salário e a reintegração de outros colocados em licença laboral.

De acordo com a Fox News, os senadores vão começar a votar no final da noite de domingo (já esta madrugada em Lisboa), embora a Câmara dos Representantes tenha de se reunir para formalizar o fim do mais longo encerramento do Governo federal na história dos Estados Unidos, 40 dias, devido à falta de um acordo para alargar o Orçamento dos EUA.

Como parte do acordo, o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, prometeu aos democratas votar, em dezembro, uma extensão dos subsídios para a lei dos cuidados de saúde, conhecida como Obamacare, que expira no final do ano e que se tinha tornado o grande obstáculo ao acordo.

"Parece que estamos mais perto de um acordo para acabar com o bloqueio", disse esta noite o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de regressar à Casa Branca vindo de Mar-a-Lago, na Florida.

Esta paralisação do Governo federal já dura há 40 dias, um recorde, e provocou a suspensão dos salários de várias centenas de milhares de funcionários federais, o encerramento de serviços básicos, o não pagamento de senhas de alimentação para os mais pobres e longos atrasos nos aeroportos e no tráfego aéreo devido à falta de controladores ou de membros da segurança aeroportuária, entre outras consequências.

Confrontados com a falta de salários, muitos funcionários públicos foram obrigados a recorrer a subsídios de alimentação ou a empréstimos de emergência, enquanto um grande número continuou a trabalhar sem receber o salário.