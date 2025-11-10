Sábado – Pense por si

Nova loja da Shein em Paris já teve mais de 50 mil visitantes desde a inauguração

Lusa 07:40
Abertura da loja França gerou polémica após a venda online de bonecas sexuais parecidas com crianças.

A loja Shein em Paris, cuja inauguração ocorreu na quarta-feira, já recebeu "mais de 50 mil visitantes", anunciou domingo o diretor da empresa proprietária da galeria onde está inserida a loja, Frédéric Merlin,

Protestos marcam abertura da primeira loja física da Shein em Paris

A abertura da primeira loja permanente no mundo gerou polémica em França após a venda online de bonecas sexuais parecidas com meninas, bem como armas de categoria A.

Depois de remover todos os produtos ilícitos do seu 'site', a Shein não sofrerá, por enquanto, uma suspensão em França, mas continua "sob vigilância estreita" do governo e ainda sujeita a processos judiciais.

No que diz respeito à plataforma de vendas 'online', está prevista para a próxima semana uma nova avaliação da situação, a pedido do primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu, enquanto o Ministério do Interior recorreu na sexta-feira ao tribunal judicial de Paris para "pôr fim aos graves danos à ordem pública causados pelas repetidas falhas da Shein".

O diretor do Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) congratulou-se hoje com a afluência à loja da Shein, plataforma fundada em 2012 na China e agora sediada em Singapura, regularmente acusada de poluição ambiental e condições de trabalho indignas.

"Em poucos dias, mais de 50 mil visitantes vieram descobrir a primeira coleção Shein na BHV", afirmou Frédéric Merlin na rede social Instagram.

O executivo ainda querer "ampliar a coleção com uma oferta mais completa para homens, uma área infantil, uma gama mais ampla de vestidos e peças básicas mais acessíveis para atender a todos os estilos de vida".

