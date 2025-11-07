Seul acusa Coreia do Norte de ter disparado míssil balístico no mar do Japão

Lançamento faz parte de uma intensificação de testes por parte de Pyongyang, enquanto não há luz verde para negociações com os EUA e a Coreia do Sul.
A Coreia do Norte terá disparado, esta sexta-feira, um míssil balístico de curto alcance em direção às suas águas orientais, denunciou a Coreia do Sul. O Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul indicou que a arma voou por 700 km depois de ter sido disparado de uma ilha.
Seul acusa Coreia do Norte de disparar míssil balístico para o mar do JapãoAP Photo/Lee Jin-man
O conselheiro do presidente sul-coreano explicou ainda que tanto os serviços secretos nacionais como os norte-americanos acompanharam de perto os preparativos deste lançamento e que agora toda a informação será analisada. As forças armadas sul-coreanas têm aumentado a vigilância sobre estas atividades do vizinho do norte e têm partilhado a informação com os aliados norte-americanos e japoneses.
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse aos jornalistas que se acredita que o míssil pode ter caído nas águas fora da sua zona económica exclusiva sem causar danos.
Do lado da Coreia do Norte ainda não há qualquer confirmação ou desmentido sobre este lançamento. Embora se saiba que Pyongyang tem vindo a acelerar os testes das suas armas nas últimas semanas, tendo disparado um míssil hipersónico e mísseis de cruzeiro no mês passado. Ao mesmo tempo que negociações com os EUA e a Coreia do Sul têm sido adiadas.
